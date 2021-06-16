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Дальнее зарубежье 16.06.2021 16:12

Диалог с Россией неизбежен - Боррель

Евросоюзу, несмотря на трудности в отношениях с РФ, необходимо поддерживать с ней диалог по важным вопросам, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нам нужно пытаться идти на позитивные контакты с Россией. Это - способ защищать наши интересы", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной теме отношений ЕС и России.

По словам Борреля, подобный диалог с РФ неизбежен и это - вне зависимости от того, каковы разногласия между Москвой и Брюсселем. В качестве примера, он привел тему Арктики, которую, с точки зрения ЕС, невозможно обсуждать без России. Также Боррель отметил необходимость диалога с Москвой по теме изменений климата, энергетики, безопасности в мире. Он считает важным взаимодействовать с РФ по Ближнему Востоку, иранскому ядерному соглашению.

"По таким темам требуется диалог. И его проведение невозможно увязывать с выполнением (Россией - ИФ) каких-то условий", - добавил глава дипломатии ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]