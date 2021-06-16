Диалог с Россией неизбежен - Боррель

Евросоюзу, несмотря на трудности в отношениях с РФ, необходимо поддерживать с ней диалог по важным вопросам, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Нам нужно пытаться идти на позитивные контакты с Россией. Это - способ защищать наши интересы", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной теме отношений ЕС и России.
По словам Борреля, подобный диалог с РФ неизбежен и это - вне зависимости от того, каковы разногласия между Москвой и Брюсселем. В качестве примера, он привел тему Арктики, которую, с точки зрения ЕС, невозможно обсуждать без России. Также Боррель отметил необходимость диалога с Москвой по теме изменений климата, энергетики, безопасности в мире. Он считает важным взаимодействовать с РФ по Ближнему Востоку, иранскому ядерному соглашению.
"По таким темам требуется диалог. И его проведение невозможно увязывать с выполнением (Россией - ИФ) каких-то условий", - добавил глава дипломатии ЕС.
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