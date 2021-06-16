Алиев и Эрдоган присутствуют на матче Турция-Уэльс в рамках Евро-2020

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в среду присутствуют на Бакинском олимпийском стадионе, где проходит матч Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса.

На матче аншлаг, на игре присутствуют более 32 тыс. болельщиков.

На матче присутствует и президент УЕФА Александр Чеферин.

Для сборных Турции и Уэльса это вторая игра на Евро-2020. 12 июня в Риме турецкая сборная уступила Италии (0:3), тогда как валлийцы в Баку сыграли 1:1 со сборной Швейцарией.

Это второй матч Евро-2020, проходящий в Баку. Всего в азербайджанской столице состоятся 4 игры.

Х.Насирзаде