Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0614 RUR   0.0236 GBR   2.3949 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.06 $/bbl   WTI 72.12 1.24 Brent 73.99 1.13

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 16.06.2021 20:10

Алиев и Эрдоган присутствуют на матче Турция-Уэльс в рамках Евро-2020

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в среду присутствуют на Бакинском олимпийском стадионе, где проходит матч Евро-2020 между сборными Турции и Уэльса.

На матче аншлаг, на игре присутствуют более 32 тыс. болельщиков.

На матче присутствует и президент УЕФА Александр Чеферин.

Для сборных Турции и Уэльса это вторая игра на Евро-2020. 12 июня в Риме турецкая сборная уступила Италии (0:3), тогда как валлийцы в Баку сыграли 1:1 со сборной Швейцарией.

Это второй матч Евро-2020, проходящий в Баку. Всего в азербайджанской столице состоятся 4 игры.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ФУТБОЛ


Похожие новости


Президенты Азербайджана и Турции проводят переговоры в Шуше Эрдоган планирует вместе с Алиевым посмотреть в Баку футбольный матч сборных Турции и Уэльса Путин и Эрдоган обсудили вопрос о возможных поставках "Спутника V" в Турцию уже в мае Путин и Эрдоган обсудили Карабах Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом «геноцида» армян в 1915 году в Османской империи Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]