Байден согласен, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские договоренности - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джозеф Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские договоренности, тема же вступления Украины в НАТО затрагивалась "мазком".

"Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

Касаясь вопроса о возможном вступлении Украины в НАТО и его обсуждение в ходе встречи, Путин сказал: "Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать".