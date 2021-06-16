РФ направила в США за два года 80 запросов о кибератаках на объекты России, ответов не получено - Путин

Россия за два последних года направила в США 80 запросов, связанных с киберпреступлениями, и не получила на них ни одного ответа, в отличие от Штатов, которым на их 12 запросов были даны исчерпывающие объяснения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты в Соединенных Штатах, как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса - в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающие ответы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

При этом он подчеркнул, что "Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35". "Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - сказал он.

Путин решил проинформировать журналистов "о вещах, которые известны, но не широкой публике". "Из американских источников, я боюсь перепутать название организации, следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США, на втором месте Канада, две латиноамериканские страны и потом - Великобритания. Россия в этом списке стран, с территории которых осуществляется наибольшее количество кибератак, не значится", - подчеркнул он.