Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0614 RUR   0.0236 GBR   2.3949 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.06 $/bbl   WTI 72.12 1.24 Brent 73.99 1.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.06.2021 20:20

РФ направила в США за два года 80 запросов о кибератаках на объекты России, ответов не получено - Путин

Россия за два последних года направила в США 80 запросов, связанных с киберпреступлениями, и не получила на них ни одного ответа, в отличие от Штатов, которым на их 12 запросов были даны исчерпывающие объяснения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты в Соединенных Штатах, как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса - в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающие ответы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

При этом он подчеркнул, что "Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35". "Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - сказал он.

Путин решил проинформировать журналистов "о вещах, которые известны, но не широкой публике". "Из американских источников, я боюсь перепутать название организации, следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США, на втором месте Канада, две латиноамериканские страны и потом - Великобритания. Россия в этом списке стран, с территории которых осуществляется наибольшее количество кибератак, не значится", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КИБЕРАТАКИ, ЗАПРОСЫ


Похожие новости


Путин отвергает утверждения о непредсказуемости политики Москвы Путин: достигнута договоренность с Байденом о возвращении послов РФ и США на места их работы Путин воздерживается от прогноза улучшения отношений РФ-США Путин: между президентами РФ и США не может быть семейного доверия, но на саммите промелькнули его "зарницы" Путин: по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в обеих странах могут быть найдены компромиссы Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]