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СНГ 16.06.2021 20:25

У России и США есть обоюдное понимание "красных линий" - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдное понимание "красных линий".

"Могу вам сказать, что в целом нам понятно, о чем говорят наши американские коллеги и партнеры. Им понятно, о чем мы говорим, когда речь ведём о "красных линиях", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

"Должен вам сказать откровенно, вот так далеко и понятно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, думаю, что в ходе этих консультаций, также как и по совместной работе в Арктике и по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договорённостей", - добавил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]