Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с лидером США Джо Байденом, что у Москвы и Вашингтона есть обоюдное понимание "красных линий".
"Могу вам сказать, что в целом нам понятно, о чем говорят наши американские коллеги и партнеры. Им понятно, о чем мы говорим, когда речь ведём о "красных линиях", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
"Должен вам сказать откровенно, вот так далеко и понятно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, думаю, что в ходе этих консультаций, также как и по совместной работе в Арктике и по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договорённостей", - добавил Путин.
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