Россия не проводит милитаризацию Арктики, озабоченности США лишены оснований - Путин

Озабоченности США по поводу милитаризации Россией Арктики безосновательны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Тема Арктики "достаточно подробно" обсуждалась на переговорах в широком формате с президентом США Джо Байденом, сказал Путин на пресс-конференции после саммита в среду.
"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил Путин.
"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне - инфраструктуру и военную, и пограничную. И - чего там не было - инфраструктуру, связанную с охраной природы", - заявил Путин.
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