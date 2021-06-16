Путин заявляет об обоснованности признания ФБК экстремистской организацией

Фонд Борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) был признан российским судом экстремистской организацией за призывы к незаконным акциям, вовлечение в них несовершеннолетних и распространение инструкций по созданию "коктейлей Молотова", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично давала инструкции о том, как готовить, например, "коктейли Молотова", чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
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