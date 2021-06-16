США и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве по климату

Саудовская Аравия и США договорились о сотрудничестве в сфере климата.
Как говорится в совместном заявлении Минэнерго Саудовской Аравии, министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства, а также специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри, страны будут работать над реализацией Парижского соглашения и содействовать проведению G20 в Италии и Конференции ООН по изменению климата в Глазго.
Стороны подтвердили важность сокращения выбросов парниковых газов и принятия мер по адаптации к новым условиям в течение 2020-х годов, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.
Саудовская Аравия и США также подтвердили своё намерение активно поддерживать и взаимодействовать на двусторонней основе в рамках экологических программ Саудовской Аравии и Ближнего Востока в целом, в том числе в области чистой энергетики, сельского хозяйства и землепользования.
Страны договорились активизировать свои усилия по борьбе с выбросами метана и развитию технологий в области чистой энергии и улавливания и хранения углерода.
Помимо этого, стороны намерены сотрудничать в области водородной энергетики и возобновляемых источников энергии.
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