Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ехал на переговоры с американским президентом Джо Байденом без иллюзий и новых после саммита у него не появилось.

"Откуда вы взяли про иллюзии, у меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Таким образом он ответил на вопрос, появились ли после встречи у него новые иллюзии на счет российско-американских отношений.