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Дальнее зарубежье 16.06.2021 20:36

Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ехал на переговоры с американским президентом Джо Байденом без иллюзий и новых после саммита у него не появилось.

"Откуда вы взяли про иллюзии, у меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Таким образом он ответил на вопрос, появились ли после встречи у него новые иллюзии на счет российско-американских отношений.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПУТИН, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]