Путин: по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в обеих странах могут быть найдены компромиссы

Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорили об этом, президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и госдеп США поработают в этом направлении", - сказал Путин на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе саммита договорится с американской стороной о возращении на родину некоторых россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

Ранее в среду стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний России передала в МИД РФ список из 17 американских граждан, которые находятся сейчас в российских колониях или СИЗО. "Эти списки (американцев, - "ИФ") ФСИН передала в МИД. Всего в них семнадцать человек, граждан США. Девять из них содержатся в колониях, восемь в СИЗО", - сообщила "Интерфаксу" член Общественного совета при службе Ева Меркачева. Она не исключила, что передача списка связана с возможным обменом заключёнными между странами. По ее словам, у некоторых из списка - двойное гражданство. "Насколько мне известно, у восьмерых гражданство США и России, у одного - США и Армении", - сказала член Общественного совета ФСИН.

Президент Путин заявлял, что готов обсудить с американским коллегой возможность обмена заключёнными, содержащимися на территории двух стран, но высказался при этом за то, чтобы поговорить о заключении соответствующего соглашения между двумя странами.