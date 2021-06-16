Для визитов президентов США и РФ в обе страны должны созреть условия - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил что ни он, ни его американский коллега Джо Байден не пригласили друга совершить визиты в свои страны, поскольку для этого должны сложиться условия.

"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с Байденом.