Президент России Владимир Путин цитатой Льва Толстого прокомментировал возможность достижения доверительных отношений между РФ и США по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но "зарницы его" промелькнули", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Таким образом президент России ответил на вопрос журналиста о том, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США по итогам встречи с ним, и считает ли он реалистичным выход на новый, "понятный и прозрачный" этап отношений.