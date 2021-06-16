Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0614 RUR   0.0236 GBR   2.3949 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.06 $/bbl   WTI 72.12 1.24 Brent 73.99 1.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.06.2021 20:45

Путин: между президентами РФ и США не может быть семейного доверия, но на саммите промелькнули его "зарницы"

Президент России Владимир Путин цитатой Льва Толстого прокомментировал возможность достижения доверительных отношений между РФ и США по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но "зарницы его" промелькнули", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Таким образом президент России ответил на вопрос журналиста о том, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США по итогам встречи с ним, и считает ли он реалистичным выход на новый, "понятный и прозрачный" этап отношений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Путин отвергает утверждения о непредсказуемости политики Москвы Путин: достигнута договоренность с Байденом о возвращении послов РФ и США на места их работы Путин воздерживается от прогноза улучшения отношений РФ-США Путин: по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в обеих странах могут быть найдены компромиссы Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может Россия не проводит милитаризацию Арктики, озабоченности США лишены оснований - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]