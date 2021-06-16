Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0614 RUR   0.0236 GBR   2.3949 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.06 $/bbl   WTI 72.12 1.24 Brent 73.99 1.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.06.2021 20:46

Путин воздерживается от прогноза улучшения отношений РФ-США

Президент РФ Владимир Путин отказался прогнозировать перспективы улучшения российско-американских отношений, подчеркнув, что это ухудшение стало следствием политики американской стороны.

"Трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировалось не нами, а американской стороной", - сказал Путин на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, отвечая на вопрос, достигнуто ли то дно в отношениях с США, от которого можно оттолкнуться.

Путин добавил, что американские "конгрессмены - народ изобретательный". "Что ещё они там напридумывают, я не знаю", - заметил президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


Похожие новости


Путин отвергает утверждения о непредсказуемости политики Москвы Путин: достигнута договоренность с Байденом о возвращении послов РФ и США на места их работы Путин: между президентами РФ и США не может быть семейного доверия, но на саммите промелькнули его "зарницы" Путин: по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в обеих странах могут быть найдены компромиссы Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может Россия не проводит милитаризацию Арктики, озабоченности США лишены оснований - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]