Путин воздерживается от прогноза улучшения отношений РФ-США

Президент РФ Владимир Путин отказался прогнозировать перспективы улучшения российско-американских отношений, подчеркнув, что это ухудшение стало следствием политики американской стороны.

"Трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировалось не нами, а американской стороной", - сказал Путин на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, отвечая на вопрос, достигнуто ли то дно в отношениях с США, от которого можно оттолкнуться.

Путин добавил, что американские "конгрессмены - народ изобретательный". "Что ещё они там напридумывают, я не знаю", - заметил президент РФ.