Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0614 RUR   0.0236 GBR   2.3949 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.06 $/bbl   WTI 72.12 1.24 Brent 73.99 1.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.06.2021 20:51

Путин отвергает утверждения о непредсказуемости политики Москвы

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение по поводу утверждений американского журналиста о непоследовательности внешней политики России и привел примеры, свидетельствующие о подобных действиях со стороны США, а также призвал Вашингтон к достижению договоренностей с Москвой.

Путин эмоционально отреагировал на замечание о том, что "на Западе считается, что непредсказуемость - это черта российской внешней политики". "Вы большой компилятор и достигли в этом известного уровня искусства, вам можно в этом позавидовать. Первая часть вопроса: "на Западе считают", вторая часть вашего вопроса - "готовы ли вы от этого отказаться", - заметил он.

"Если на Западе считают, то это совсем не значит, что так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

В качестве примера Путин предложил послать американской стороне "ответную шайбу". Он напомнил о выходе США в 2002 году из Договора по ПРО, затем о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и, наконец, о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

"Чего стабильного-то? Почти ничего не осталось. Но, слава Богу, президент Байден принял в сфере стратегической стабильности абсолютно адекватное решение ДСНВ", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, о "ситуации с Украиной, Крымом". "Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали госпереворот на Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции (...). Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям - и юго-востока, и Крыма", - добавил президент РФ,

Путин заключил: "И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю". "На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно в возникающих для нас угрозах, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам надо договориться о правилах поведения во всех этих областях, которые мы сегодня упоминали, - стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - заключил президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОЛИТИКА, США


Похожие новости


Путин воздерживается от прогноза улучшения отношений РФ-США Путин о встрече с Байденом: иллюзий не было и быть не может Путин заявляет об обоснованности признания ФБК экстремистской организацией Россия не проводит милитаризацию Арктики, озабоченности США лишены оснований - Путин У России и США есть обоюдное понимание "красных линий" - Путин Россия в последние годы не видела предсказуемости и стабильности от США - Путин в интервью NBC

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]