Путин отвергает утверждения о непредсказуемости политики Москвы

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение по поводу утверждений американского журналиста о непоследовательности внешней политики России и привел примеры, свидетельствующие о подобных действиях со стороны США, а также призвал Вашингтон к достижению договоренностей с Москвой.
Путин эмоционально отреагировал на замечание о том, что "на Западе считается, что непредсказуемость - это черта российской внешней политики". "Вы большой компилятор и достигли в этом известного уровня искусства, вам можно в этом позавидовать. Первая часть вопроса: "на Западе считают", вторая часть вашего вопроса - "готовы ли вы от этого отказаться", - заметил он.
"Если на Западе считают, то это совсем не значит, что так оно и есть", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
В качестве примера Путин предложил послать американской стороне "ответную шайбу". Он напомнил о выходе США в 2002 году из Договора по ПРО, затем о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и, наконец, о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.
"Чего стабильного-то? Почти ничего не осталось. Но, слава Богу, президент Байден принял в сфере стратегической стабильности абсолютно адекватное решение ДСНВ", - подчеркнул Путин.
Он также напомнил, о "ситуации с Украиной, Крымом". "Спрашивается, что стабильного в том, что поддержали госпереворот на Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции (...). Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям - и юго-востока, и Крыма", - добавил президент РФ,
Путин заключил: "И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю". "На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно в возникающих для нас угрозах, и полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам надо договориться о правилах поведения во всех этих областях, которые мы сегодня упоминали, - стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом", - заключил президент РФ.
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