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Дальнее зарубежье 16.06.2021 21:45

Во время пресс-конференции Байдена Путин будет встречаться с президентом Швейцарии, сообщил Песков

Во время пресс-конференции лидера США Джо Байдена Владимир Путин будет участвовать в двусторонней встрече с президентом Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У президента Путина сейчас начинается двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли президент РФ смотреть пресс-конференцию Байдена, как это сделал его визави.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя властей США сообщил, что президент США и его помощники тщательно отслеживают ход пресс-конференции Путина, выступающего после переговоров.

Он отметил, что Байден и его команда хотят увидеть, как Путин описывает встречу, и прозвучат ли какие-либо заявления, против которых придется высказаться Байдену, когда наступит время его пресс-конференции.

CNN указывает, что эти соображения стали одной из причин, по которой американская сторона решила провести пресс-конференцию Байдена после пресс-конференции Путина.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]