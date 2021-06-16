Во время пресс-конференции Байдена Путин будет встречаться с президентом Швейцарии, сообщил Песков

Во время пресс-конференции лидера США Джо Байдена Владимир Путин будет участвовать в двусторонней встрече с президентом Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президента Путина сейчас начинается двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли президент РФ смотреть пресс-конференцию Байдена, как это сделал его визави.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя властей США сообщил, что президент США и его помощники тщательно отслеживают ход пресс-конференции Путина, выступающего после переговоров.
Он отметил, что Байден и его команда хотят увидеть, как Путин описывает встречу, и прозвучат ли какие-либо заявления, против которых придется высказаться Байдену, когда наступит время его пресс-конференции.
CNN указывает, что эти соображения стали одной из причин, по которой американская сторона решила провести пресс-конференцию Байдена после пресс-конференции Путина.
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