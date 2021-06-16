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Дальнее зарубежье 16.06.2021 21:32

Москва сочувствует США в связи с прошедшими беспорядками, сделает все, чтобы подобного не произошло в РФ - Путин

Президент РФ Владимир Путин объяснил жесткие меры против некоторых организацией несистемной оппозиции в стране не страхом перед ней, а нежеланием повторения ситуаций, подобных беспорядкам, прошедшими в США под лозунгами Black lives matter.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом американская журналистка поинтересовалась у Путина, почему он боится признанного российским судом экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом).

Отвечая на вопрос, он напомнил, что "Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца и создания целого движения Black lives matter".

"То, что мы видели: погромы, нарушения закона и так далее... Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории, и сделаем все, чтобы этого не допустить, и какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем", - добавил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]