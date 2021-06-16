Байден сказал Путину, что работает не против РФ, а в интересах народа США

Президент США Джо Байден заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что его работа направлена не против России, а нацелена на интересы американского народа.

"Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России, она направлена на то, чтобы принести пользу американского народу. Защищать американский народ - моя ответственность как президента", - заявил Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита с Путиным в Женеве.

Он добавил, что его усилия на посту президента США также направлены на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, возрождение американской экономики и восстановление отношений с союзниками по всему миру.

Ранее в понедельник пресс-конференцию по итогам переговоров провел президент РФ Владимир Путиным. По его словам, встреча прошла "вполне успешно".