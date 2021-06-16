Байден сообщил, что передал Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам

Президент США Джо Байден сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.

"Я говорил о том, что определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, начиная с энергетического сектора и другие", - сказал Байден в среду на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров на высшем уровне.

Байден подчеркнул, что "ответственные страны должны привлекать к ответственности кибербандитов и преступников".

По словам Байдена, достигнуто согласие в том, чтобы российские и американские эксперты встретились для того, чтобы понять, что представляет этот вопрос, "что является недозволенным и что является опасным для обеих стран".