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Дальнее зарубежье 16.06.2021 21:42

Байден сообщил, что передал Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам

Президент США Джо Байден сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.

"Я говорил о том, что определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, начиная с энергетического сектора и другие", - сказал Байден в среду на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров на высшем уровне.

Байден подчеркнул, что "ответственные страны должны привлекать к ответственности кибербандитов и преступников".

По словам Байдена, достигнуто согласие в том, чтобы российские и американские эксперты встретились для того, чтобы понять, что представляет этот вопрос, "что является недозволенным и что является опасным для обеих стран".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТ, КИБЕРАТАКИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]