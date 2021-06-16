Встреча с Путиным была хорошей и позитивной, прошла в дипломатической атмосфере - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была хорошей и позитивной, а о ее результатах можно будет судить через шесть месяцев.
"Могу вам сказать, что атмосфера, тон самой встречи были хорошими, позитивными, не было никаких каких-то неверных шагов. Когда мы не соглашались с чем-то, он (Путин - ИФ) выразил четко, когда я не согласился, я тоже выразился четко, и все это было выражено спокойно и в достаточно дипломатической атмосфере и нормальном тоне", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
Он выразил надежду, что США показали союзникам, что выполняют все свои обязательства и "то, что мы установили фундамент того, каким образом мы будем общаться с Россией, как будут выглядеть российско-американские отношения".
"Я послушал то, о чем говорил президент Путин на своей пресс-конференции, и он сказал, что мы говорим о практических, реальных решениях. Эти решения, которые мы примем или не примем, - мы узнаем, получили ли мы какие-то результаты, через шесть месяцев", - сказал президент США.
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