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Дальнее зарубежье 16.06.2021 21:51

В Белом доме не удивлены высказываниями Путина на пресс-конференции после встречи с Байденом

В Белом доме не удивлены риторикой президента Владимира Путина в ходе его пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Швейцарии, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.

В частности, ее сочли в Вашингтоне "двусмысленной и полной отрицания". Однако, по данным источников канала, Байден, вступая в эти переговоры, не ожидал, что "он волшебным образом сможет изменить риторику Путина, а тем более его поведение".

Источники канала отметили, что пресс-конференцию Путина в Белом доме смотрели внимательно и отмечали, на какие слова российского президента Байден в ходе своего выступления перед прессой следовало бы ответить.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве в среду.

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Тэги: США, ПУТИН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]