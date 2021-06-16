В Белом доме не удивлены высказываниями Путина на пресс-конференции после встречи с Байденом

В Белом доме не удивлены риторикой президента Владимира Путина в ходе его пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Швейцарии, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.

В частности, ее сочли в Вашингтоне "двусмысленной и полной отрицания". Однако, по данным источников канала, Байден, вступая в эти переговоры, не ожидал, что "он волшебным образом сможет изменить риторику Путина, а тем более его поведение".

Источники канала отметили, что пресс-конференцию Путина в Белом доме смотрели внимательно и отмечали, на какие слова российского президента Байден в ходе своего выступления перед прессой следовало бы ответить.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве в среду.