Байден предупреждает о разрушительных последствиях для РФ в случае гибели Навального в заключении

Президент США Джо Байден сообщил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил ему о разрушительных последствиях для России в случае гибели оппозиционера Алексея Навального, находящегося в заключении.

"Я ему сказал, что последствия этого были бы разрушительными для России", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, затрагивалась ли на переговорах с Байденом тема Навального, сообщил, что Байден по своей инициативе поднял тему правозащитной деятельности в России в ходе саммита.

Путин также заявил, что по его мнению, Навальный осознавал, что нарушает российское законодательство и сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое: человек этот знал, что нарушает действующий в России закон", - сказал он.

Путин напомнил, что Навальный "был обязан отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания". "Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение", - сказал российский президент.

"Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск", - продолжил президент.

"Зная об этом, он приехал. Исхожу из того, что (он) хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому, о чем здесь можно говорить?" - добавил Путин.