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СНГ 16.06.2021 22:02

Байден попросил Путина отпустить Калви

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил отпустить бизнесмена Майкла Калви на свободу, с тем чтобы в Россию пошли иностранные инвестиции.

"Американский бизнесмен (Майкл Калви - ИФ) долгое время находится под домашним арестом. И я ему сказал: если вы хотите, чтобы американские бизнесмены инвестировали в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации", - сказал Байден на брифинге по итогам саммита в Женеве.

Как отметил президент США, "американские бизнесмены не готовы инвестировать, они не хотят быть в России, в Москве".

"Я знаю, что международная политика - это отточенное искусство, что есть какой-то секретный шифр, секретный язык. Но международная политика основывается на личных отношениях, это функция природы человека. И когда вы являетесь главой государства, которое не соблюдает международные правила, в то же время ему эти правила необходимы, чтобы он получал пользу от этих механизмов - это иное будущее", - сказал американский лидер.

Он добавил при этом: "Мы говорили сегодня о необходимости инвестиций в Россию со стороны других стран. И они будут это делать только в том случае, если нет нарушений".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КАЛВИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]