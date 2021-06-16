Байден попросил Путина отпустить Калви

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил отпустить бизнесмена Майкла Калви на свободу, с тем чтобы в Россию пошли иностранные инвестиции.
"Американский бизнесмен (Майкл Калви - ИФ) долгое время находится под домашним арестом. И я ему сказал: если вы хотите, чтобы американские бизнесмены инвестировали в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации", - сказал Байден на брифинге по итогам саммита в Женеве.
Как отметил президент США, "американские бизнесмены не готовы инвестировать, они не хотят быть в России, в Москве".
"Я знаю, что международная политика - это отточенное искусство, что есть какой-то секретный шифр, секретный язык. Но международная политика основывается на личных отношениях, это функция природы человека. И когда вы являетесь главой государства, которое не соблюдает международные правила, в то же время ему эти правила необходимы, чтобы он получал пользу от этих механизмов - это иное будущее", - сказал американский лидер.
Он добавил при этом: "Мы говорили сегодня о необходимости инвестиций в Россию со стороны других стран. И они будут это делать только в том случае, если нет нарушений".
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