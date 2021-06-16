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Спорт 16.06.2021 22:05

Уэльс обыграл Турцию в матче Евро-2020

Сборная Уэльса обыграла соперников из Турции в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча, проходившая на стадионе в Баку, завершилась с результатом 2:0 в пользу Уэльса. Счет в матче открыл валлиец Аарон Рэмзи, забивший на 42-й минуте. Окончательный результат установил Коннор Робертс (90+5). На 61-й минуте капитан сборной Уэльса Гарет Бейл не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот.

Уэльс и Турция выступают в группе A. В этой же группе играют Италия и Швейцария.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 11 городах разных стран, включая Санкт-Петербург. Изначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕВРО2020, МАТЧ, ТУРЦИЯ, УЭЛЬС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]