Украина в январе-мае импортировала нефти из Азербайджана на $174 млн

Украина в январе-мае 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 438,869 тыс. тонн.
По данным Государственной таможенной службы, за пять месяцев импортировано сырья на $174,491 млн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $174,237 млн, Ливии - на $0,254 млн.
Украина за пять месяцев экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. В январе-мае 2020 года экспорт нефти не осуществлялся.
Р.Ахмедов
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