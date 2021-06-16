Украина в январе-мае импортировала нефти из Азербайджана на $174 млн

Украина в январе-мае 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 438,869 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за пять месяцев импортировано сырья на $174,491 млн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $174,237 млн, Ливии - на $0,254 млн.

Украина за пять месяцев экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. В январе-мае 2020 года экспорт нефти не осуществлялся.

Р.Ахмедов