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ТЭК 16.06.2021 22:20

Украина в январе-мае импортировала нефти из Азербайджана на $174 млн

Украина в январе-мае 2021 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 438,869 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за пять месяцев импортировано сырья на $174,491 млн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее, в том числе из Азербайджана - на $174,237 млн, Ливии - на $0,254 млн.

Украина за пять месяцев экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. В январе-мае 2020 года экспорт нефти не осуществлялся.

Р.Ахмедов

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]