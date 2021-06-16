Байден увидел после саммита с Путиным реальную перспективу улучшения отношений РФ и США

Президент США Джо Байден считает, что Москва и Вашингтон могут реально улучшить двусторонние отношения, не поступаясь своими ценностями и принципами.

"Есть реальная перспектива улучшить отношения между двумя нашими странами, не отступая от своих принципов и системы ценностей", - сказал Байден на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.