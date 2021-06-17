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Дальнее зарубежье 17.06.2021 15:32

IKEA оштрафована на 1,1 млн евро по делу о слежке за сотрудниками во Франции

Французский суд оштрафовал шведского ритейлера IKEA (группа Ingka) примерно на 1,1 млн евро в рамках дела о слежке за представителями профсоюзов, сотрудниками и некоторыми покупателями во Франции, пишет MarketWatch.

Судьи в суде Версаля установили, что в период между 2009 и 2012 годом французское подразделение IKEA прибегало к слежке, чтобы выявлять сотрудников, доставлявших компании проблемы, и получать информацию о недовольных покупателях.

Компании были предъявлены обвинения в получении персональных данных мошенническим путем на регулярной основе. Суд обязал ее выплатить 1 млн евро в виде штрафов и около 100 тыс. евро в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Кроме того, суд обвинил в причастности к схеме двух топ-менеджеров IKEA во Франции, они получили штрафы и условные сроки.

Бывший сотрудник IKEA Адель Амара, который помог выявить схему, назвал решение суда "большим шагом для защиты граждан".

Ingka Group, которая является владельцем и оператором большинства магазинов IKEA, сообщила, что французское розничное подразделение "решительно осуждает эти практики, приносит извинения и внедряет масштабный план действий, чтобы предотвратить их возникновение в дальнейшем".

"Теперь мы детально ознакомимся с решением суда и примем решение о том, нужны или дополнительные меры и где они могут быть применены", - говорится в сообщении компании.

Первоначально компании грозил более существенный штраф - в размере до 3,75 млн евро. Торговые профсоюзы обвинили французское подразделение IKEA в неправомерном получении персональных данных, в том числе за счет полицейских документов, полученных незаконным путем, и незаконном раскрытии информации. Адвокаты компании отрицали, что в подразделении действует стратегия "глобального шпионажа".

Компания также может получить штрафы в связи с другими исками, поданными профсоюзами и 74 сотрудниками. В подразделении IKEA во Франции работают свыше 10 тыс. человек, у компании есть 34 магазина, сайт для электронной торговли и центр клиентской поддержки.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, IKEA, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]