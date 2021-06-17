Турция ждет поставки из России зеркала для своей обсерватории

Строительство телескопа DAG в Анатолии почти завершено, Турция ждет поставки зеркала российского производства, сообщил глава национального космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.
"Строительство практически завершено, в данный момент мы ждем поставки зеркала. Оно в данный момент находится в России", - сказал Йылырдым в четверг на конференции GLEX в Петербурге.
В 2016 году холдинг "Швабе" сообщал о начале работ над 4-метровым зеркалом для турецкого телескопа. По данным холдинга, эксплуатация телескопа должна была начаться в 2019 году.
В феврале 2018 года холдинг сообщал, что работы над зеркалом должны быть завершены к осени.
Планируется, что телескоп DAG, используя активную и адаптивную оптику, будет работать в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. "Он позволит ученым из турецкой обсерватории в Восточной Анатолии проводить наблюдение галактик с высоким красным смещением и малых тел Солнечной системы, изучать звездообразование, исследовать различные планеты и экзопланеты", - сообщали в "Швабе".
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