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ТЭК 17.06.2021 16:04

На саммите в Женеве тема сотрудничества с ОПЕК и котировок нефти не рассматривалась - Песков

Тема сотрудничества с ОПЕК и нефтяных котировок не затрагивалась на женевском саммите РФ-США, сказал Песков.

"Нет, сейчас эта тема не затрагивалась", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе общения с журналистами в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, САММИТ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]