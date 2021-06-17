На саммите в Женеве тема сотрудничества с ОПЕК и котировок нефти не рассматривалась - Песков

Тема сотрудничества с ОПЕК и нефтяных котировок не затрагивалась на женевском саммите РФ-США, сказал Песков.
"Нет, сейчас эта тема не затрагивалась", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе общения с журналистами в четверг.
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