На саммите в Женеве тема сотрудничества с ОПЕК и котировок нефти не рассматривалась - Песков

Тема сотрудничества с ОПЕК и нефтяных котировок не затрагивалась на женевском саммите РФ-США, сказал Песков.

"Нет, сейчас эта тема не затрагивалась", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе общения с журналистами в четверг.