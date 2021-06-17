Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая - Нуланд

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая, заявила в четверг замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - сказала она, выступая в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021.

Нуланд в настоящее время находится в Брюсселе, чтобы, в частности, обсудить с партнерами в НАТО и ЕС итоги саммита РФ-США.