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ТЭК 17.06.2021 15:13

Эрдоган: Турция и Азербайджан могут совместно осуществлять нефтегазовые проекты в Ливии

Турция и Азербайджан могут совместно осуществлять в Ливии проекты в нефтегазовой сфере, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В настоящее время мы с Азербайджаном связаны проектами газопроводов TANAP и TAP. Вне этих проектов мы можем предпринять новые шаги. Что это может быть? К примеру, есть компания, связанная с TPAO, совместно с которой также, как мы сейчас взаимодействуем по проектам TANAP и TAP, мы с моим дорогим другом Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана – ИФ) можем действовать и в Ливии», - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам, передает турецкий телеканал NTV.

Турецкий лидер добавил, что Азербайджан и Турция обладают богатыми знаниями и опытом, поэтому могут быть предпринять шаги «даже в области бурения».

«Я предложил ему (Алиеву – ИФ) это, и он выразил удовлетворение от этого предложения и готовность работать в данном направлении. Надеюсь, что, предприняв такие совместные шаги, мы найдем возможность открыться не только для Европы, но и расширим деятельность в наших собственных странах, а еще больше - в других странах», - подчеркнул Эрдоган.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня в азербайджанской Шуше заявил, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждался вопрос совместных инвестиций компаниями SOCAR и TPAO в третьи страны. "Думаю, что мы продолжим работу над этим вопросом и дальше", - сказал Эрдоган.

Заместитель председателя совета директоров SOCAR Turkey (турецкая "дочка" компании SOCAR) Вагиф Алиев на брифинге для турецких СМИ, говоря о возможности совместной деятельности SOCAR и TPAO по проектам в третьих странах, отметил, что в этом контексте неверно подразумевать очень отдаленные географические регионы, «можно работать в близлежащих регионах, богатых энергоресурсами».

Н.Аббасова

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Тэги: ЭРДОГАН, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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