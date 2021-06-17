Buta Airways увеличивает частоту спецрейсов в Аланью до 5 в неделю

Азербайджанский лоукостер Buta Airways увеличивает частоту специальных рейсов в город Аланью до пяти раз в неделю.

«Помимо рейсов по субботам, с 4 июля полеты по этому направлению будут выполняться также по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям», - говорится в сообщении компании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается от 55 евро.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Аланья следует: иметь право въезда на территорию Турции и справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Пассажирам рейса по направлению Аланья-Баку следует: проверить право въезда в Азербайджан и иметь справку об отсутствии COVID-19.

Б.Рустамбеков