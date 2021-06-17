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Дальнее зарубежье 17.06.2021 22:34

В службе безопасности Женевы считают, что профессионально справились с проведением саммита РФ-США

Кантон Женева профессионально справился с организацией встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, считает глава службы безопасности кантона Мауро Поджа.

"Мы не имели права на ошибку. И мы успешно справились с нашей миссией, очень профессионально", - приводит издание Tribune de Geneve слова Поджи.

Согласно информации издания, в четверг в аэропорту Женевы по-прежнему можно наблюдать американские и российские самолеты, которые вывозят оборудование, задействованное при проведении саммита. Ожидается, что подобные операции продолжатся в пятницу.

Саммит состоялся 16 июня в Женеве. В среду вечером в полиции Женевы сообщили, что не зафиксировали в городе инцидентов и не провели ни одного задержания.

Ограничительные меры, связанные с проведением встречи в верхах, начали отменять вечером в среду. Некоторые из них оставались в силе до утра четверга.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЖЕНЕВА, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]