В службе безопасности Женевы считают, что профессионально справились с проведением саммита РФ-США

Кантон Женева профессионально справился с организацией встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, считает глава службы безопасности кантона Мауро Поджа.

"Мы не имели права на ошибку. И мы успешно справились с нашей миссией, очень профессионально", - приводит издание Tribune de Geneve слова Поджи.

Согласно информации издания, в четверг в аэропорту Женевы по-прежнему можно наблюдать американские и российские самолеты, которые вывозят оборудование, задействованное при проведении саммита. Ожидается, что подобные операции продолжатся в пятницу.

Саммит состоялся 16 июня в Женеве. В среду вечером в полиции Женевы сообщили, что не зафиксировали в городе инцидентов и не провели ни одного задержания.

Ограничительные меры, связанные с проведением встречи в верхах, начали отменять вечером в среду. Некоторые из них оставались в силе до утра четверга.