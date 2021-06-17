Турция в ближайшие месяцы заключит с США или Россией контракт на доставку астронавта на МКС - глава турецкого космического агентства

Турция ведет переговоры с США и Россией о доставке своего астронавта на Международную космическую станцию, контракт будет заключен в ближайшие месяцы, сообщил глава национального космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу с нашими партнерами, в основном из США и России. Мы на заключительной фазе и в ближайшие месяцы заключим контракт и начнем отбирать кандидатов", - сказал Йылдырым на конференции GLEX в Петербурге.

По его словам контракт будет заключен "максимум через два месяца", при этом на данный момент шансы и у американской, и у российской стороны равные.

"Мы еще не решили. Оба варианта возможны, потому что, как вы знаете, и "Союз", и корабль компании SpaceX достаточно надежны. Мы ведет переговоры с обеими сторонами", - отметил глава агентства.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция возобновили переговоры об отправке турецкого космонавта на МКС.

"Пока нельзя говорить о согласовании, идет разговор о проявлении желания принять участие. Кстати, первый разговор об этом был два года назад по время салона МАКС. Но два года было тихо и сейчас вроде снова проявился интерес к тому, чтобы слетать на станцию", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос "Интерфакса", удалось ли достичь договоренности о полете турецкого космонавта на российском космическом корабле.

По словам Крикалева, вопрос еще не до конца согласован, потому что в данный момент непонятно, удастся ли включить турецкого космонавта в программу полетов.

"Чем позже это делается, тем труднее это вставить в программу", - отметил он.

В 2019 году в ходе авиасалона МАКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями.

"Мы считаем, что отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. У нас сейчас складывается сотрудничество в самых разных сферах, в том числе очень чувствительных: обороны, безопасности. Такие отношения должны развиваться и в сфере освоения космического пространства", - сказал глава госкорпорации.

Он также отметил, что Россия и Турция начали переговоры о подготовке турецкого космонавта для отправки на МКС. Такое предложение он сделал Эрдогану в ходе посещения авиасалона президентами России и Турции.