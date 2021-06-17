В Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт кондиционеров в 2,2 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2,2 раза - до 35,438 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $9 млн 792,9 тыс. (рост в 1,9 раза).

В январе-апреле также импортировано 233,3 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 10,8%) на сумму $43 млн 728,1 тыс. (рост в 1,6 раза).

Кроме этого, за отчетный период на 30% - до 76,48 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $16 млн 12,6 тыс. (рост на 41,7%).

Б.Рустамбеков