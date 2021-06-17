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Бизнес и законодательство 17.06.2021 16:28

В Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт кондиционеров в 2,2 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2,2 раза - до 35,438 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $9 млн 792,9 тыс. (рост в 1,9 раза).

В январе-апреле также импортировано 233,3 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 10,8%) на сумму $43 млн 728,1 тыс. (рост в 1,6 раза).

Кроме этого, за отчетный период на 30% - до 76,48 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $16 млн 12,6 тыс. (рост на 41,7%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]