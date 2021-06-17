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СНГ 17.06.2021 16:41

Путин выразил надежду, что Байдену дадут "спокойно работать"

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге Джо Байдену спокойно делать свою работу.

"Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

"Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]