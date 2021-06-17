Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге Джо Байдену спокойно делать свою работу.

"Я очень надеюсь, что не будет так, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

"Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - добавил он.