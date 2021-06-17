Путин считает важным практическим вопросом выстраивание отношений в связи с выводом войск США из Афганистана

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности выстраивания взаимодействия с США в связи с выводом американских войск из Афганистана.
Тему вывода американских войск из Афганистана Путин поднял в ходе разговора о прошедшем саммите РФ-США на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления по их просьбе.
"Американские войска выходят из Афганистана. Это у нас совсем рядом. У нас военная база в Таджикистане находится. Как мы будем выстраивать отношения по этому направлению? Как будем обеспечивать безопасность в регионе? Это очень важный практический вопрос", - сказал Путин.
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