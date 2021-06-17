Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.039 RUR   0.0235 GBR   2.3789 TRY   0.1973

Цена на нефть

16.06 $/bbl   WTI 72.15 0.03 Brent 74.39 0.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2021 20:28

Претендент на пост канцлера ФРГ Лашет поддерживает позицию Меркель в отношении России

Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил в четверг, что разделяет позицию Ангелы Меркель в отношении проекта "Северный поток 2" и считает, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, сообщает Bloomberg.

"Разделяю поддержку Меркель в отношении "Северного потока 2". Необходимо искать пути для сотрудничества с РФ", - приводит агентство его слова.

Лашет отметил, что контакты с такими странами, как Россия и Китай, нужны для решения проблемы климатических изменений.

Лашет стал новым председателем ХДС - партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель - в январе. В апреле он был избран кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС.

Политик родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию.

Кандидат в канцлеры от партии в Германии - это первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) или партийный союз ХДС/ХСС.

Только у них есть шансы на выдвижение на пост канцлера, которого по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года. Меркель отказалась выдвигаться на должность канцлера еще в 2018 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ПОЛИТИК, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]