Претендент на пост канцлера ФРГ Лашет поддерживает позицию Меркель в отношении России

Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил в четверг, что разделяет позицию Ангелы Меркель в отношении проекта "Северный поток 2" и считает, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, сообщает Bloomberg.
"Разделяю поддержку Меркель в отношении "Северного потока 2". Необходимо искать пути для сотрудничества с РФ", - приводит агентство его слова.
Лашет отметил, что контакты с такими странами, как Россия и Китай, нужны для решения проблемы климатических изменений.
Лашет стал новым председателем ХДС - партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель - в январе. В апреле он был избран кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС.
Политик родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию.
Кандидат в канцлеры от партии в Германии - это первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) или партийный союз ХДС/ХСС.
Только у них есть шансы на выдвижение на пост канцлера, которого по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года. Меркель отказалась выдвигаться на должность канцлера еще в 2018 году.
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