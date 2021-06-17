Претендент на пост канцлера ФРГ Лашет поддерживает позицию Меркель в отношении России

Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил в четверг, что разделяет позицию Ангелы Меркель в отношении проекта "Северный поток 2" и считает, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, сообщает Bloomberg.

"Разделяю поддержку Меркель в отношении "Северного потока 2". Необходимо искать пути для сотрудничества с РФ", - приводит агентство его слова.

Лашет отметил, что контакты с такими странами, как Россия и Китай, нужны для решения проблемы климатических изменений.

Лашет стал новым председателем ХДС - партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель - в январе. В апреле он был избран кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС.

Политик родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию.

Кандидат в канцлеры от партии в Германии - это первый номер в партийном списке на выборах в парламент. Обычно кандидатов назначают крупные партии, такие как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) или партийный союз ХДС/ХСС.

Только у них есть шансы на выдвижение на пост канцлера, которого по предложению президента ФРГ выбирает парламент по итогам парламентских выборов. Очередные выборы должны состояться в Германии осенью 2021 года. Меркель отказалась выдвигаться на должность канцлера еще в 2018 году.