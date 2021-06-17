Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - Арагчи

Иран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению иранской ядерной сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи.

По словам Арагчи, Тегеран стал как никогда ближе к достижению сделки, но между участниками переговоров в Вене все еще остаются существенные разногласия. Он призвал Вашингтон исправить то, что произошло в прошлом, чтобы добиться прогресса на переговорах.