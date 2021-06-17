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Регион 17.06.2021 20:26

Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - Арагчи

Иран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению иранской ядерной сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи.

По словам Арагчи, Тегеран стал как никогда ближе к достижению сделки, но между участниками переговоров в Вене все еще остаются существенные разногласия. Он призвал Вашингтон исправить то, что произошло в прошлом, чтобы добиться прогресса на переговорах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, АТОМ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]