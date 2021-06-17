Главы МИД Великобритании и России обсудили разногласия двух стран, международную безопасность - Форин-офис

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в четверг в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил разногласия по ряду вопросов, а также международную безопасность и пандемию COVID-19, сообщает Форин-офис.
"Они обсудили ряд вопросов, в которых у Великобритании и России есть основательные разногласия, а также ключевые глобальные вызовы, такие как международная безопасность, COVID-19 и климатические изменения в преддверии COP26 (Конференция ООН по климатическим изменениям)", - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
В документе уточняется, что главы МИД "договорились в скором времени снова провести разговор".
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