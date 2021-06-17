В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

Медицинские службы Великобритании диагностировали за сутки 11 тыс. 7 случаев COVID-19, что стало максимальным подобным показателем за период с 19 февраля, сообщили в четверг британские СМИ.

При этом количество случаев за предыдущие сутки составило 9 тыс. 55.

В четверг также стало известно о 19 новых летальных исходах - против девяти, зафиксированных в среду.

СМИ напоминают, что более 80% взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 58% - две дозы. Британия входит в список стран с наибольшей долей населения, вакцинированного против COVID-19.