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Дальнее зарубежье 17.06.2021 21:21

В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

Медицинские службы Великобритании диагностировали за сутки 11 тыс. 7 случаев COVID-19, что стало максимальным подобным показателем за период с 19 февраля, сообщили в четверг британские СМИ.

При этом количество случаев за предыдущие сутки составило 9 тыс. 55.

В четверг также стало известно о 19 новых летальных исходах - против девяти, зафиксированных в среду.

СМИ напоминают, что более 80% взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 58% - две дозы. Британия входит в список стран с наибольшей долей населения, вакцинированного против COVID-19.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]