Лавров призывает Лондон к устранению препятствий для работы дипучреждений

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки.

Как сообщает МИД РФ, телефонный разговор состоялся 17 июня по инициативе британской стороны.

"В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне. С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем".

"Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьезно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. С.В.Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе", - сообщил МИД РФ.

В сообщении говорится, что "в ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине".

"При обсуждении белорусской тематики С.В.Лавров указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз", - отмечается в сообщении МИД РФ.

В нем также говорится, что "в связи с голословно раскручиваемой Западом темой о неких нарушениях Москвой Конвенции о запрещении химического оружия была изложена реальная ситуация с грубо нарушающими эту конвенцию действиями Запада, подчинившего себе Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия, подорвав универсальные принципы его деятельности".