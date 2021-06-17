Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.039 RUR   0.0235 GBR   2.3789 TRY   0.1973

Цена на нефть

16.06 $/bbl   WTI 72.15 0.03 Brent 74.39 0.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.06.2021 20:57

Лавров призывает Лондон к устранению препятствий для работы дипучреждений

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки.

Как сообщает МИД РФ, телефонный разговор состоялся 17 июня по инициативе британской стороны.

"В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне. С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем".

"Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьезно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. С.В.Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе", - сообщил МИД РФ.

В сообщении говорится, что "в ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине".

"При обсуждении белорусской тематики С.В.Лавров указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз", - отмечается в сообщении МИД РФ.

В нем также говорится, что "в связи с голословно раскручиваемой Западом темой о неких нарушениях Москвой Конвенции о запрещении химического оружия была изложена реальная ситуация с грубо нарушающими эту конвенцию действиями Запада, подчинившего себе Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия, подорвав универсальные принципы его деятельности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение - глава МИД Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за действий России, в том числе на границе с Украиной В Лондоне считают неоправданной высылкой трех европейских дипломатов из РФ Комитет британского парламента по разведке обвинил Россию в паранойе во внешней политике Путин готов работать с любым избранным британским премьером, но считает странным способ избрания Экс-глава МИД Британии Джонсон сравнил убийство Хашкаджи с покушением на Скрипалей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]