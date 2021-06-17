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ТЭК 17.06.2021 20:48

Brent подешевела до $73 за баррель

Падение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов в четверг.

Давление на рынок оказывает рост курса доллара США, который приводит к подорожанию сырьевых товаров для инвесторов, использующих другие валюты, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $73,08 за баррель, что на $1,31 (1,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,96 за баррель, что на $1,19 (1,65%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]