Brent подешевела до $73 за баррель

Падение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов в четверг.

Давление на рынок оказывает рост курса доллара США, который приводит к подорожанию сырьевых товаров для инвесторов, использующих другие валюты, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $73,08 за баррель, что на $1,31 (1,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,96 за баррель, что на $1,19 (1,65%) ниже итогового значения предыдущей сессии.