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СНГ 17.06.2021 21:01

Собянин: в Москве действует новый штамм COVID-19, он более агрессивный, тяжелее переносится

Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса, это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", - сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.

Он подчеркнул, что "новый вызов" усложняет ситуацию эпидемическую и экономическую.

"Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба", - добавил мэр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ШТАММ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]