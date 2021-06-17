Пашинян против транспортных коридоров через Армению

В Ереване завершился общегосударственный митинг партии "Гражданский договор", после чего кандидат в премьер-министры, и.о премьера Никол Пашинян направился на предвыборные дебаты, передает корреспондент "Интерфакса".
Митинг перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Армении 20 июня, проходил на площади Республики.
Выступая на нем, Пашинян призвал народ проголосовать за его партию, и этим доказать, что будущее у Армении есть.
"Наши представления о будущем основаны на 4-х столпах: безопасность, экономика, развитие человеческого капитала, право и справедливость", - отметил он.
Также Пашинян вновь подчеркнул важность армяно-российских стратегических союзнических отношений.
"С точки зрения международных отношений ядром нашей безопасности, конечно же, являются армяно-российские стратегические союзнические отношения, развитие которых является одним из наших приоритетов", - заявил он.
Что касается региональной безопасности, Пашинян подчеркнул необходимость углубления сотрудничества Армении с Ираном и старта стратегического диалога с этой страной.
Глава армянского правительства заявил, что никаких транспортных коридоров по территории Армении не будет, а транспортные коммуникации в регионе должны быть разблокированы на равных условиях.
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