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Регион 17.06.2021 22:05

Пашинян против транспортных коридоров через Армению

В Ереване завершился общегосударственный митинг партии "Гражданский договор", после чего кандидат в премьер-министры, и.о премьера Никол Пашинян направился на предвыборные дебаты, передает корреспондент "Интерфакса".

Митинг перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Армении 20 июня, проходил на площади Республики.

Выступая на нем, Пашинян призвал народ проголосовать за его партию, и этим доказать, что будущее у Армении есть.

"Наши представления о будущем основаны на 4-х столпах: безопасность, экономика, развитие человеческого капитала, право и справедливость", - отметил он.

Также Пашинян вновь подчеркнул важность армяно-российских стратегических союзнических отношений.

"С точки зрения международных отношений ядром нашей безопасности, конечно же, являются армяно-российские стратегические союзнические отношения, развитие которых является одним из наших приоритетов", - заявил он.

Что касается региональной безопасности, Пашинян подчеркнул необходимость углубления сотрудничества Армении с Ираном и старта стратегического диалога с этой страной.

Глава армянского правительства заявил, что никаких транспортных коридоров по территории Армении не будет, а транспортные коммуникации в регионе должны быть разблокированы на равных условиях.

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Тэги: МИТИНГ, ПАШИНЯН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]