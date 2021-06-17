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Дальнее зарубежье 17.06.2021 22:41

Вашингтон работает над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина

В американской администрации рассматривают возможность организации встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По информации западных СМИ, лидеры двух стран могли бы встретиться на саммите "группы двадцати" (G20), которая пройдет в октябре в Италии. При этом, не исключено, что два лидера встретятся "с глазу на глаз".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]