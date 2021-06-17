Вашингтон работает над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина

В американской администрации рассматривают возможность организации встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По информации западных СМИ, лидеры двух стран могли бы встретиться на саммите "группы двадцати" (G20), которая пройдет в октябре в Италии. При этом, не исключено, что два лидера встретятся "с глазу на глаз".