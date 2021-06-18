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Макроэкономика 18.06.2021 11:00

В 2021 году отмечен быстрый рост иностранных инвестиций в китайскую экономику - Минкоммерции КНР

За первые пять месяцев текущего года в Китае зафиксирован рост фактического использования иностранного капитала на 35,4% в годовом исчислении и на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - в период до пандемии коронавируса, сообщил журналистам представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, за этот же период текущего года в стране с использованием зарубежного капитала было основано почти 18,5 тыс. новых предприятий. Это на 48,6% превышает показатели того же периода года 2020 и на 12,4% - первых пяти месяцев 2019 года.

"Инвесторы во всем мире, включая европейские компании, на практике показали, что Китай остается важным направлением для иностранных инвестиций", - сказал он, отметив, что это также свидетельствует о том, что иностранный бизнес верит в перспективы экономического развития Китая и резервы китайского рынка.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНОКАПИТАЛ, ИНВЕСТИЦИИ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]