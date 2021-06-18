Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2021 11:13

Помощник президента США по нацбезопаности не согласен, что саммит Байдена и Путина был выгоден только России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался против мнения о том, что саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным был выгоден исключительно России.

"Я просто не согласен с аргументами, что это не стоило того для США", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

"Как сказал сам президент Байден, он сделал то, для чего пришел, и я думаю, что для Америки это было хорошо", - добавил он.

В ответ на мнения критиков о том, что Байден встретился с российским лидером слишком рано, Салливан напомнил, что Путин - "президент одной из крупнейших ядерных держав мира".

"Поэтому, с нашей точки зрения, мы должны иметь с ним дело. Мы должны иметь с ним дело сильно, решительно и принципиально", - отметил советник президента США.

"Байден продвигал интересы национальной безопасности Америки, снижая риск ядерной войны, увеличивая вероятность того, что мы сможем добиться прогресса в вопросах, связанных с кибербезопасностью и другими областями, которые отвечают фундаментальным национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил Салливан.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США от встречи Байдена с Путиным ничего не получили.

"Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и ничего не получили", - заявил Трамп в интервью телеканалу FoxNews.

"Думаю, для России это был хороший день", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САЛЛИВАН, САММИТ


Похожие новости


Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон - МИД РФ Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая - Нуланд Путин и Байден не углублялись в украинские дела, тема была лишь обозначена - Песков Путин и Байден констатировали, что военным РФ и США удается поддерживать диалог в Сирии - Песков Песков: Саммит Путин-Байден прошел, скорее, со знаком "плюс" США от саммита в Женеве ничего не получили, в отличие от России, считает Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]