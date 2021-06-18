Помощник президента США по нацбезопаности не согласен, что саммит Байдена и Путина был выгоден только России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался против мнения о том, что саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным был выгоден исключительно России.
"Я просто не согласен с аргументами, что это не стоило того для США", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.
"Как сказал сам президент Байден, он сделал то, для чего пришел, и я думаю, что для Америки это было хорошо", - добавил он.
В ответ на мнения критиков о том, что Байден встретился с российским лидером слишком рано, Салливан напомнил, что Путин - "президент одной из крупнейших ядерных держав мира".
"Поэтому, с нашей точки зрения, мы должны иметь с ним дело. Мы должны иметь с ним дело сильно, решительно и принципиально", - отметил советник президента США.
"Байден продвигал интересы национальной безопасности Америки, снижая риск ядерной войны, увеличивая вероятность того, что мы сможем добиться прогресса в вопросах, связанных с кибербезопасностью и другими областями, которые отвечают фундаментальным национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил Салливан.
Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США от встречи Байдена с Путиным ничего не получили.
"Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и ничего не получили", - заявил Трамп в интервью телеканалу FoxNews.
"Думаю, для России это был хороший день", - добавил он.
Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск главу «Союза армян РФ» за незаконные поставки оружия в Карабах
Азерсу проведет капремонт существующих установок для водоснабжения города Шуша
Президент Казахстана поручил рассмотреть возможность IPO КазТрансГаза в 2022г
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт сжиженного газа на 54%
В Азербайджан из Украины экстрадирован член НВФ в Сирии - СГБ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн - университет Джонса Хопкинса
Royal Caribbean переносит июльский круиз после выявления COVID-19 у членов экипажа
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?