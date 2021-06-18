ВВС США планируют получить стелс-истребители шестого поколения в двух модификациях

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность выпуска многоцелевого стелс-истребителя шестого поколения в модификациях ближнего и дальнего радиуса действия, которые будут также способны атаковать наземные цели, сообщили американские военачальники на бюджетных слушаниях в Конгрессе.
В них принимали участие начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун и глава Боевого авиационного командования генерал Марк Келли.
Они раскрыли некоторые детали секретной программы Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD), в рамках которой разрабатываются эти самолеты шестого поколения. ВВС хотят получить версии тяжелого истребителя с большой дальностью и боевой нагрузкой для операций в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого истребителя с меньшей дальностью и боевой нагрузкой для операций в Европе.
Они должны быть многоцелевыми, способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.
По словам Брауна, истребители NGAD должны быть "системой систем" как самолет, выполняющий задачи воздушного доминирования. Истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD - Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.
ВВС США в условиях повышенной секретности уже разработали, построили и провели летные испытания, как минимум, одного прототипа перспективного истребителя шестого поколения, сообщил в сентябре прошлого года тогдашний начальник управления по закупкам, технологии и логистике ВВС США Уилл Ропер.
"Мы уже построили и провели реальное летное испытание полномасштабного демонстрационного образца, и мы побили все рекорды, проделав это. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше", - сказал Ропер.
Он отказался сообщить, как скоро ВВС могут начать производство истребителей нового поколения, сказав лишь, что оно может быть запущено "довольно быстро".
Американские военные отказываются раскрыть даже общие тактико-технические данные нового истребителя. Все информация о нем строго засекречена.
В настоящее время Вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Со временем новейшие истребители, создаваемые по программе NGAD, должны прийти им на смену.
Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск главу «Союза армян РФ» за незаконные поставки оружия в Карабах
Азерсу проведет капремонт существующих установок для водоснабжения города Шуша
Президент Казахстана поручил рассмотреть возможность IPO КазТрансГаза в 2022г
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт сжиженного газа на 54%
В Азербайджан из Украины экстрадирован член НВФ в Сирии - СГБ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн - университет Джонса Хопкинса
Royal Caribbean переносит июльский круиз после выявления COVID-19 у членов экипажа
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?