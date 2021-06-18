Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2021 11:40

ВВС США планируют получить стелс-истребители шестого поколения в двух модификациях

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность выпуска многоцелевого стелс-истребителя шестого поколения в модификациях ближнего и дальнего радиуса действия, которые будут также способны атаковать наземные цели, сообщили американские военачальники на бюджетных слушаниях в Конгрессе.

В них принимали участие начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун и глава Боевого авиационного командования генерал Марк Келли.

Они раскрыли некоторые детали секретной программы Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD), в рамках которой разрабатываются эти самолеты шестого поколения. ВВС хотят получить версии тяжелого истребителя с большой дальностью и боевой нагрузкой для операций в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого истребителя с меньшей дальностью и боевой нагрузкой для операций в Европе.

Они должны быть многоцелевыми, способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.

По словам Брауна, истребители NGAD должны быть "системой систем" как самолет, выполняющий задачи воздушного доминирования. Истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD - Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.

ВВС США в условиях повышенной секретности уже разработали, построили и провели летные испытания, как минимум, одного прототипа перспективного истребителя шестого поколения, сообщил в сентябре прошлого года тогдашний начальник управления по закупкам, технологии и логистике ВВС США Уилл Ропер.

"Мы уже построили и провели реальное летное испытание полномасштабного демонстрационного образца, и мы побили все рекорды, проделав это. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше", - сказал Ропер.

Он отказался сообщить, как скоро ВВС могут начать производство истребителей нового поколения, сказав лишь, что оно может быть запущено "довольно быстро".

Американские военные отказываются раскрыть даже общие тактико-технические данные нового истребителя. Все информация о нем строго засекречена.

В настоящее время Вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Со временем новейшие истребители, создаваемые по программе NGAD, должны прийти им на смену.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВВС, ИСТРЕБИТЕЛИ, МОДИФИКАЦИИ


Похожие новости


США построили первые стратегические бомбардировщики B-21 Raider Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде США испытали сверхмощную противобункерную авиабомбу Трампа не устраивает работа министра ВВС по созданию военно-космических сил, планирует его заменить - СМИ США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС ВВС США не сообщали правоохранительным органам о склонности к насилию отставного военного, устроившего стрельбу в техасской церкви

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]