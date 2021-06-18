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Дальнее зарубежье 18.06.2021 11:53

Байден проинформировал президента России о возможностях США в борьбе с киберпреступниками - помощник президента США по нацбезопасности

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США обладают значительными кибернетическими возможностями, которые могут использовать в ответ на атаки киберпреступников, сообщил помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан.

"Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но президент Байден разъяснил президенту Путину наши возможности и его полную готовность использовать их в случае необходимости в зависимости от того, как будут развиваться события", - заявил Салливан в эфире телеканала CNN.

Ранее сообщалось, что американский лидер передал президенту России список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Салливана, Байден при этом указал: непозволительны будут как "связанные с государством кибератаки", так и криминальная активность в киберпространстве, исходящая с территории РФ.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что в переданный Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

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Тэги: США, БАЙДЕН, САЛЛИВАН, КИБЕРУГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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