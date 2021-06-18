Байден проинформировал президента России о возможностях США в борьбе с киберпреступниками - помощник президента США по нацбезопасности

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США обладают значительными кибернетическими возможностями, которые могут использовать в ответ на атаки киберпреступников, сообщил помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан.
"Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но президент Байден разъяснил президенту Путину наши возможности и его полную готовность использовать их в случае необходимости в зависимости от того, как будут развиваться события", - заявил Салливан в эфире телеканала CNN.
Ранее сообщалось, что американский лидер передал президенту России список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Салливана, Байден при этом указал: непозволительны будут как "связанные с государством кибератаки", так и криминальная активность в киберпространстве, исходящая с территории РФ.
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что в переданный Байденом Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, вошли, в частности, оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.
Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.
Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск главу «Союза армян РФ» за незаконные поставки оружия в Карабах
Азерсу проведет капремонт существующих установок для водоснабжения города Шуша
Президент Казахстана поручил рассмотреть возможность IPO КазТрансГаза в 2022г
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт сжиженного газа на 54%
В Азербайджан из Украины экстрадирован член НВФ в Сирии - СГБ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн - университет Джонса Хопкинса
Royal Caribbean переносит июльский круиз после выявления COVID-19 у членов экипажа
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?