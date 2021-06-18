Сенат утвердил экс-заместителя директора АНБ директором по кибербезопасности Белого дома

Сенат в четверг единогласно утвердил бывшего заместителя директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома.
Лидер большинства в сенате Чарльз Шумер выдвинул кандидатуру Инглиса на голосование. Ни один сенатор не возражал, сообщает The Hill.
Утверждение Инглиса сенатом состоялось на следующий день после того, как комитет национальной безопасности единогласно одобрил его кандидатуру.
Создание должности национального директора по кибербезопасности было ключевой рекомендацией комиссией по защите киберпространства Конгресса, включенной в законопроект об оборонной политике на 2021 финансовый год.
Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск главу «Союза армян РФ» за незаконные поставки оружия в Карабах
Азерсу проведет капремонт существующих установок для водоснабжения города Шуша
Президент Казахстана поручил рассмотреть возможность IPO КазТрансГаза в 2022г
Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт сжиженного газа на 54%
В Азербайджан из Украины экстрадирован член НВФ в Сирии - СГБ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн - университет Джонса Хопкинса
Royal Caribbean переносит июльский круиз после выявления COVID-19 у членов экипажа
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Кредит для всех под 14,3% от Yelo Bank
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?